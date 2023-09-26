Tarım Bakanı Yumaklı, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerle görüşmeleri değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'da düzenlediği basın toplantısında Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerle yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. Bakan Yumaklı, 'Bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı' dedi.

Bakan Yumaklı, düzenlediği basın toplantısında, 'Bugün Türk Devletleri Teşkilatı ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesinde tarım başlığı ile toplandık. Sürdürülebilir tarım, kendi kendine yetme, gıda güvenliğinin sağlanması temel hedefimiz oldu. İklim değişikliğiyle mücadele, bu kapsamda akıllı tarım teknolojileri, suyun etkin bir şekilde kullanılması, suya göre tarım, su ver arazi yönetimi gibi konularda da bilgi ve tecrübe paylaşımı da yapılmış oldu' ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMA YAPILACAK VE SONUÇLAR ÜYE DEVLETLERLE PAYLAŞILACAK'

Bakan Yumaklı, tarım alanında ticaretin artırılması, tarımsal ürünlerin tamamlayıcılığının ve değer zincirlerinin bulunması için bir çalışma yapılacağını söyledi. Yumaklı, sözlerinin şöyle sürdürdü:

'Burada özellikle ortak araştırmalar yapılması, tarım alanında ticaretin artırılması, tarımsal ürünlerin tamamlayıcılığının ve değer zincirlerinin bulunması için bir çalışma yapılacak. Bu çalışmanın sonuçları da yine Türk Devletleri Teşkilatı'nın üye devletleri arasında paylaşılacak. Elbette konuşulan konuların en önemlilerinden bir tanesi de helal gıda konusu ve tarım sigortaları konusuydu. Bunun ortaya çıkarılması ya da bu konunun konuşulması gelecekte bizim ticaret hacmimizin, sadece Türk Devletleri Teşkilatı içinde değil, bunun dışındaki ülkelerle de ticaretimize bir ivme kazandıracağı şeklindeydi.?