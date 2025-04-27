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Tarım Bakanı Yumaklı'dan Gıda Güvenliği Vurgusu

Tarım Bakanı Yumaklı'dan Gıda Güvenliği Vurgusu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda güvenliğine olan bağlılıklarını vurgulayarak, Konya'da uygunsuzluk tespit ettikleri bir işletmede yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettiklerini açıkladı ve firmanın üretim izninin iptal edildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından imha edilen peynirlerin görüntülerini de paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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