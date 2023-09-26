Tarım Bakanı Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı ile görüştü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile bir araya geldi. Yumaklı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, iş birliğinin güçlenerek devam ettiğini belirtti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakü programımız kapsamında değerli mevkidaşım Azerbaycan Tarım Bakanı Sayın Mecnun Memmedov ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Can Azerbaycan ile iş birliğimiz her alanda güçlenerek devam ediyor. Birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun" dedi.