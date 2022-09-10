Tarım Bakanı Kirişci: 'Yeni bir yüzyıl başlayacak ve bu yüzyılın adı da 'Türkiye yüzyılı' olacak'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2023'te başlayacak olan yüzyılın adı Türkiye yüzyılıdır. İnşallah Türkiye bu yüzyılında asla nesnel olmayacak, gündemi belirlenen asla olmayacak. Gündem belirleyen, geleceğe yön veren, dünya barışına, dünyadaki insanların mutluluğuna, refahına sözde değil eylemleriyle bunu gösteren bir ülke ve bu ülkenin başında da bir lider olacak. Bu yürüyüşümüz Allah'ın izniyle devam edecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir takım ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, "Bu şehrin bana göre yaşatılması gereken ve özellikle son 20 yılda adeta zirve yapmış olan iki temel baskı var. Bunlar tarım ve turizm. Allah'ın izniyle bu iki temel meziyetiniz bu şehrin sahip olduğu tarih ve medeniyet birikimiyle mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için yeterde artar bile. Bizim Tarım ve Orman Bakanlığı olarak sizlere her bakımdan desteklerimiz 2002 yılından bugüne kadar olmuştur. Bu çerçevede de 5.2 milyar gibi bir destek ödemesi çiftçilerimize yapılmıştır" dedi.

Bakan Kirişci, tarımda pek çok yeni uygulamaları olduğunu ve bazı değişikliklere gittiklerini belirterek, "Çünkü gelecek yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakmış olacağız. Yeni bir yüzyıl başlayacak ve bu yüzyılın adı da Türkiye yüzyılı olacak. Bu yüzyıl da kabilinden söylenmiş bir söz değil" şeklinde konuştu.

"Balkan ülkeleri patlamaya hazır bomba gibi"

Balkan ülkeleri gezisini de değerlendiren Bakan Kirişci, "Son üç gün içerisinde kalabalık bir heyetle Cumhurbaşkanımız ile bir Balkanlar seyahatimiz oldu. Patlamaya hazır coğrafyada önce Bosna Hersek, Sırbistan ve daha sonra da Hırvatistan. Evladı Fatihan dediğimiz oradaki din kardeşlerimizle hem hal olacağımız, oradaki yetkililerle resmi ziyaret gerçekleştirildi. Açık söylemem gerekirse bunu bir parti kimliğinden bağımsız olarak Nevşehir'deki hemşerilerimizin değerlendirmesini, daha sonra da bütün vatandaşlarımızın bilmesini arzu ederim. Balkanlara her gidişimizde şahsımı da, diğer heyet üyelerini de aynı şekilde heyecanlandıran bu coğrafya son dönemde inanın sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye'mize o kadar büyük bir teveccühte bulundular ki, oradaki mevkidaşlarımıza 'Bunu bize niye söylüyorsunuz. Gelin bizim ülkede, bizi anlamakta güçlük çekenlere, bizi anlamak istemeyenlere, Recep Tayip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi anlatın' dedim. Çünkü ifade aynen şu; biliyorlar, farkındalar. Özellikle Rusya'nın bu doğal gaz musluğunu kapatmasıyla birlikte başta konutlardaki ısınma sorunu olmak üzere sanayilerinin ihtiyacı olan enerji temininde güçlük çekeceklerinin farkındalar. Bundan dolayı da panik halindeler. Sürekli Cumhurbaşkanımıza 'Gelecek hafta Özbekistan'da yapılacak toplantıda Putin'i göreceksiniz, bir araya geleceksiniz. Ne olur bizim şu enerji işini halledin' diyen diyene. Uluslararası ilişkilerde bu cümleleri kurmak kolay bir şey değil. Ama bu insanlar bu cümleleri kurma ihtiyacı hissediyorlar. ve iş artık o noktaya gelmiş. Türkiye'nin global bir oyuncu olduğunu, 780 bin kilometre vatan toprağı, 462 bin mavi vatandan müteşekkil olmadığını öğrenmiş durumdalar. Büyük bir Türkiye'den beklenti var. Şimdi ben iyiyim, ben büyüğüm demekle büyük olunmuyor. Sizi birilerinin böyle görüyor olması çok anlamlı ve yerindedir. Bundan dolayı 2023'de başlayacak olan yüzyılın adı Türkiye yüzyılıdır. İnşallah Türkiye bu yüzyılında asla nesnel olmayacak, gündemi belirlenen asla olmayacak. Gündem belirleyen, geleceğe yön veren, dünya barışına, dünyadaki insanların mutluluğuna, refahına sözde değil eylemleriyle bunu gösteren bir ülke ve bu ülkenin başında da bir lider olacak. Bu yürüyüşümüz Allah'ın izniyle devam edecek" şeklinde konuştu.

NATO'ya da seslenen Bakan Kirişci, "NATO'ya üye Yunanistan, Rusların ürettiği bir savunma sistemi, bizim S-400 aldığımız için bize ambargo uygulayan bir Amerika. Bu S-300'ler için bunu kullanmıyorlar. Girit'te ambalajları bile açılmadı diyerek dünyayı avutanlar nasıl oluyorsa NATO'nun bir numaralı ülkesi Amerika'nın yapımı olan F-16'ya radar kilitlemesinde bulunuyorlar. Bu nasıl bir ittifak, bu nasıl bir NATO, bu nasıl bir komşuluk, bu nasıl bir barış sevdalısı bir görüntü? Bunların asıl niyetlerinin ne olduğunu biliyoruz" dedi.

Bakan Kirişci, "Bunlar 9 Eylül'ü gayet iyi bilirler. Anadolu insanının irfanıyla, erdemiyle, gayretiyle, çabasıyla bunların İzmir'den gemilere binerek nasıl kaçtıklarını onlara hatırlatmak istemeyiz. Bizim istediğimiz adalar denizi yeniden bir barış denizi olsun. Herkes huzurlu bir şekilde yaşasın. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz kendi topraklarımızda ve dünya coğrafyasında insanların huzurlu yaşamasını istiyoruz. Kendi vatandaşlarımızın mutlu ve müreffeh olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR