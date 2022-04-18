Tarım Bakanı Kirişci: Çiftçimiz üretecek, biz daha fazla destek vereceğiz (2)

RUSYA VE UKRAYNA DEĞERLENDİRMESİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Antalya'da MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. MHP İl Başkanı Hilmi Durgun ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile biraraya gelen Bakan Kirişci daha sonra Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki Tarım Sektör Temsilcileri toplantısına katıldı. Göreve geldiği sürecin üzerinden 2 aya yakın bir süre geçtiğini belirten Bakan Kirişci, "Bu sürede biz istedik ki Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizatihi sektörümüzle bir araya gelelim ve onların ağzından yaşadıkları, yaşamaları muhtemel endişe duydukları konuları dinleyelim, bunları not edelim. Bizim de Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu zamana kadar yaptıklarımızdan ayrı, önümüzdeki dönemde kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımız konusunda nasıl bir yürüyüşümüz olacak bunları paylaşmak istedik" dedi.

Rusya'nın durumunun da farklı olmadığını söyleyen Bakan Kirişci, "Onlarda da bir sıkışmışlık var. Azerbaycan özellikle domateste Rusya'nın önemli tedarikçilerindendi. Bakan olmadan bir hafta önce ziyaret ettiğimde Azerbaycan'ı, Bakü'deki marketlere sorduğumda bir kilo domates 8 manattı, şimdi 2 manata inmiş. 'Niye 2 manata indi' diye sorduğumda, 'Biz Rusya'ya satıyorduk ama Rusya bizden artık mal alamaz noktaya geldi ve dolayısıyla böyle bir açmazımız var' dediler. Azerbaycan ve Rusya arasındaki ilişkinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu ilişkiye rağmen artık bu tür ürün alışverişlerinde ciddi problemler yaşıyor. Ama Türkiye hamdolsun, evet bazı geçici uygulamalar gündeme geliyor Rusya tarafından ama hiçbir zaman biz Rusya'ya, Ukrayna'ya, Azerbaycan'a, böyle belli ülkelere, KKTC gibi ülkelere herhangi bir kısıtlama getirmedik ve ticaretimiz açık" şeklinde konuştu.