Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan 'Orman yangınları ve gıda denetimleri'ne ilişkin açıklama
Politika Haberleri
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan 'Orman yangınları ve gıda denetimleri'ne ilişkin açıklama "Bakanlığımız orman yangınlarına her haliyle, bütün çalışanlarıyla hazırdır" "Vatandaşlarımız kendilerine gösterilen alanlar dışında piknik ya da etkinlik yapmasınlar"
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan 'Orman yangınları ve gıda denetimleri'ne ilişkin açıklama
"Bakanlığımız orman yangınlarına her haliyle, bütün çalışanlarıyla hazırdır"
"Vatandaşlarımız kendilerine gösterilen alanlar dışında piknik ya da etkinlik yapmasınlar"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika