Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan 'Orman yangınları ve gıda denetimleri'ne ilişkin açıklama

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'dan 'Orman yangınları ve gıda denetimleri'ne ilişkin açıklama "Bakanlığımız orman yangınlarına her haliyle, bütün çalışanlarıyla hazırdır" "Vatandaşlarımız kendilerine gösterilen alanlar dışında piknik ya da etkinlik yapmasınlar"