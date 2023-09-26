Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'da Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'a resmi ziyareti kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Yumaklı, Türk Agro İş Forumu'na katılım sağladığını ve ilişkilerin tarım alanında da devam edeceğini açıkladı.