Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'da Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'a resmi ziyareti kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Yumaklı, Türk Agro İş Forumu'na katılım sağladığını ve ilişkilerin tarım alanında da devam edeceğini açıkladı.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'a resmi ziyareti kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Bakanları Toplantısı kapsamında 2. Türk Agro İş Forumu'na katılım sağladık. TDT bünyesinde ortak tarih, kültür ve kardeşlik temelinde yürüttüğümüz ilişkileri tarım alanında da kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika