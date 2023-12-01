Tarihi camide Filistin için dua edildi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı duyurunun ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'nın Kozan ilçesinde de mazlum Filistin halkı için 6 asırlık Hoşkadem Camii'nde de dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı duyurunun ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'nın Kozan ilçesinde de mazlum Filistin halkı için 6 asırlık Hoşkadem Camii'nde de dua edildi.

Cuma namazına gelen yüzlerce kişi Filistin için ellerini semaya açtı. Cuma namazının kılınmasının ardından Hoşkadem Camii İmam Hatibi Abdurrahman Yılmaz, İsrail'in, Filistin halkına gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırıların son bulması için dua etti.

Filistin halkının yanında olduğunu ifade eden Kozanlı vatandaşlardan Yusuf Kara, İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kınadıklarını kaydederek, "Mazlum Filistin halkının yanındayız. Rabbim onara dayanma gücü versin. Bizler Türkiye olarak en başından beri Filistin halkının yanındayız "dedi.

Azmi Yılmaz ise mazlum Filistin halkının yanında olduklarını ifade ederek, Filistinlilere yaşadıkları bu zülüm günlerinde sabır diledi. - ADANA