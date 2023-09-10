Tanzanyalı muhalif lider Tundu Lissu gözaltına alındı

Tanzanya'da muhalif lider Tundu Lissu, izinsiz miting yapmak ve polisi görevinden alıkoymakla suçlanarak gözaltına alındı. Lissu, ülkeye dönmesinin ardından farklı yerlerde mitingler düzenliyordu.

Tanzanyalı muhalif lider Tundu Lissu'nun, Aruşa kentinde gözaltına alındığı bildirildi.

Aruşa polisi yaptığı açıklamada, Lissu'nun izinsiz miting yapmak ve polisi görevinden alıkoymakla suçlanarak gözaltına alındığını belirtti.

Ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (CHADEMA) liderlerinden olan ve ölüm tehditleri nedeniyle yurt dışında yaşamak zorunda kalan Lissu, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın çağrısı üzerine ocak ayında ülkesine geri dönmüştü.

Lissu, döndüğünden bu yana ülkenin farklı yerlerinde mitingler düzenliyor.

Tanzanya genel seçimlerine katılabilmek için Temmuz 2020'de kısa süreliğine ülkeye dönen Lissu, eski Devlet Başkanı John Magufuli'yle yarıştığı seçimi kaybederek ikinci olmuştu.