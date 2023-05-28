Tansu Çiller oyunu kullandı

ESKİ Başbakan Tansu Çiller Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için oyunu Sarıyer Yeniköy'de bulunan Yeniköy İlkokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Çiller, "Milletimiz çok büyük bir olgunlukla bu seçimleri idrak etti. Katılım çok yüksek oldu genel olarak. Demokrasi şölenini idrak eder gibi sandık başına gidildi. Aslında milletimizin bu duruşu demokrasi standardı çok yüksek ülkelerin teveccühünü toplamıştır. Bunun için milletimizi bir kez daha canı gönülden tebrik etmek istiyorum. Bugün herkes sustu artık milletimiz konuşuyor. Milletimiz ne derse iyi diyecektir, güzel diyecektir. Tüm milletimiz için herkes için kadını erkeği genci yaşlısı herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika