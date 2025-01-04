Tanju Özcan tek tek itiraf etti: Tüm yaptıklarım hukuksuzdu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Suriyelilerle ilgili, "Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. O zamanki güçle dava da açamadılar" dedi.

Tanju Özcan, konuk olduğu Fatih Altaylı'nın programında Suriyeli mültecilerle ilgili belediyesinde uyguladığı politikalara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Özcan, "Yeterince yardım alıyorlar devletten. Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, ruhsatlarını da hukuksuz bir şekilde iptal ettim. O zamanki güçle dava da açamadılar. Şuan Bolu'da bir tane Arapça tabela yok" dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın "Yaptığınız işler hukuksuz muydu?" sorusuna ise şu şekilde cevap verdi: "Hukuksuzdu. İdari yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette en güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bu bir şok dalgası yarattı anlayamadılar ne olduğunu. Yeterince gidiş olmadığını görünce, yine kendim hukukçuyum, nikah ücretlerine sularına zam yaptım. Bu da yasal değildi. Bunun da idari mahkemeden döneceğini biliyordum. Tarife yürürlüğe girmeden döndü zaten"