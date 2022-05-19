Tanju Özcan'ın ilanları 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla kaldırıldı (2) - Haberler

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Tanju Özcan'ın ilanları 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla kaldırıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Politika
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Tanju Özcan'ın ilanları 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla kaldırıldı (2)

'ORADA HAYATİ TEHLİKEMİZ VAR'Bolu'da yaşayan vatandaşlar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, bilboardlara astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Arapça ve Türkçe, "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize' ilanıyla ilgili DHA'ya konuştu.

'ORADA HAYATİ TEHLİKEMİZ VAR'

Bolu'da yaşayan vatandaşlar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, bilboardlara astırdığı geçici sığınmacılara yönelik Arapça ve Türkçe, "Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize' ilanıyla ilgili DHA'ya konuştu. Cumhuriyet Savcılığı kararıyla 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla dün gece saatlerinde kaldırılan ilanlarla ilgili bazı vatandaşlar Tanju Özcan'a destek verdi. Vatandaşlar, sığınmacıların artık gitmesi gerektiğini savundu. Bazı vatandaşlar ise Başkan Özcan'ı eleştirerek, Özcan'ın kentin sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.Irak vatandaşı bir kişi ise, "Biz savaş olduğu için geldik. Orada hayati tehlikemiz var. Yoksa durmazdık. İleride gitmek istiyoruz." dedi.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Politika

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