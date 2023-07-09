Tanju Özcan: İmamoğlu adım atmakta geç kalıyor

CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Şu an halkın nazarında veya halkın umut olarak gördüğü kişi Ekrem İmamoğlu. 'Kurtarırsa bu partiyi, ülkeyi İmamoğlu kurtarır' sözleri yaygın.