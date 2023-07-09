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Tanju Özcan: İmamoğlu adım atmakta geç kalıyor

Tanju Özcan: İmamoğlu adım atmakta geç kalıyor

Politika Haberleri

CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Şu an halkın nazarında veya halkın umut olarak gördüğü kişi Ekrem İmamoğlu. 'Kurtarırsa bu partiyi, ülkeyi İmamoğlu kurtarır' sözleri yaygın.

CHP Genel Merkezi'ne yürüyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Şu an halkın nazarında veya halkın umut olarak gördüğü kişi Ekrem İmamoğlu. 'Kurtarırsa bu partiyi, ülkeyi İmamoğlu kurtarır' sözleri yaygın. Ama Sayın İmamoğlu adım atmakta bence biraz geç kalıyor. ve geç kaldığı her gün kendisine zarar veriyor. Direkt adını koyalım; genel başkan değişmeli" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Belediyesi Ekrem İmamoğlu Tanju Özcan Politika Haberler

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