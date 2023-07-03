Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'değişim ve adalet' yürüyüşünü başlattı. Özcan, Atatürk Anıtı'nda yaptığı konuşmada, CHP'nin başarısız insanlar tarafından yönetildiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmek için yürüyüşe başladığını belirtti.

Tanju Özcan'değişim ve adalet' yürüyüşüne başladı: "Çoban ateşini yaktık"

"Bu yürüyüş başarısız olduğu halde koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirmek için olacak"

BOLU Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'değişim ve adalet' yürüyüşünü "Çoban ateşini yaktık" diyerek başlattı. Yürüyüşün başlangıcına çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1 yıl geçici ihraç süresini tamamlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da CHP'ye geri döndü. Başkan Özcan, partiye dönüşünün ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim çağrısı yaptı. Bunun ardından Özcan, kesin ihraç talebiyle ikinci kez yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. İkinci kez partiden ihraç istemi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'dan Ankara'daki CHP Genel Merkezi'ne 'değişim ve adalet yürüyüşü' başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim çağrısında bulunan Özcan, Atatürk Anıtı'nda kendisini bekleyen kalabalığın yanına Atatürk'ün otomobilinin replikası olan klasik bir otomobille geldi. Özcan, burada belediye bandosu tarafından çalınan marşlar eşliğinde kalabalığı selamladı.

"Cumhuriyet Halk Partisi başarısız insanlar tarafından yönetiliyor"

Atatürk heykeli önünde konuşma yapan Özcan, "Atam, şu anda senin kurduğun Cumhuriyet Halk Partisi başarısız insanlar tarafından yönetiliyor. Hatta bu gaflet içindeki CHP yönetimi partiyi 10 Aralıkçılara, sorosçculara, terör sevicilere ve badem bıyıklılara peşkeş çekmeye çalışıyor. Hatta benim gibi Atatürkçüleri ihraç etmek suretiyle yıllardır mobbing ile partiden uzaklaştırmaya çalışıyor. İstiyorlar ki Atatürkçü gömleği çıkarsınlar. İşte ben de bu yüzden sizin huzurunuzda CHP Genel Merkezine az sonra yürümeye başlayacağım. Bu yürüyüş hakkı yenen örgüt emekçileri için olacak, bu yürüyüş başarısız olduğu halde senin koltuğundan kalkmayı reddeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu oradan indirmek için olacak. Bu yürüyüşü partiyi tekrar Atatürkçü çizgiye oturtmak için başlatıyorum. Bu yürüyüşü Atatürkçü olduğu için hem partiden hem devletten dışlanan için gerçekleştiriyorum. CHP Genel Merkezi'ne Köroğlu'nun diyarından sesleniyorum ve buradan çoban ateşini yakıyorum. Bu adımları kendi geleceğim için değil cumhuriyetimiz için, gelecek nesiller için yapıyorum. Gücümü halktan alıyorum ve siz ebedi liderim Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan, konuşmasının ardından İzzet Baysal Caddesi üzerinden yürüyüşüne başladı. Yürüyüşü sırasında çok sayıda kişi de Tanju Özcan'a eşlik edip destek verdi.