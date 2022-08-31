Tanju Özcan'dan Meral Akşener'e ziyaret Politika Haberleri CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara'ya giderek Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti. CHP tarafından kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen ve kararı 2 kez ertelenen Özcan hakkında 22 Eylül'de karar verilmesi bekleniyor. Tanju Özcan, Meral Akşener'i ziyaretini sosyal medya hesabından duyurarak, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i ziyaret ettim. Faydalı bir görüş alışverişi oldu. Ayrıca kendisini Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya davet ettim" dedi. Özcan, Akşener'e kentin yöresel ürünlerinin yer aldığı sepet hediye etti. Politika Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük Cumhuriyet Halk Partisi Meral Akşener Tanju Özcan Politika Haberler

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