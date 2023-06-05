Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Kurultayda aday olma' çağrısı

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, kurultayda aday olmaması çağrısında bulundu. Özcan, "Halen sizin yanınızda "Efendim tarihi bir oy aldık" diyenleri dinlemeniz ve hatta ciddiye almanız beni çıldırtıyor. Şimdi herkes başını kuma gömmüş bekliyor. Ben başımı kuma gömmüyorum. Başarısız olduk, değişim şart ve kral çıplak" dedi.

CHP'den geçici süreyle ihraç edilen ve cezası 13 Haziran'da sona erecek olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yazdığı mektubu okudu. Özcan'ın mektubunda, "2010 yılında bu partinin başına son derece iyi niyetlerle ve başarılı olmak üzere geldiğinizden hiç kuşku duymamaktayım. Ancak gelinen süreçte aldığınız kararlar, tutarsız söylem ve politikalar, kalmayan kırmızı çizgiler partiyi rayından çıkarmış, kimliksiz, siyasi duruşu belirsiz bir yapı haline getirmiştir. Tabii ki tamamını kastetmemekle birlikte 'Az olsun bizim olsun' zihniyetini benimseyen, kendi kişisel ihtiras ve heveslerini parti menfaatlerinin önüne koyan seçtiğiniz yol arkadaşlarınız da sizin ve partimizin işini zorlaştırmıştır" ifadeleri yer aldı.