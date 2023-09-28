Taliban Heyeti Rusya'da İlişkilerin Geliştirilmesini İstedi

Rusya'ya ziyarette bulunan Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'den, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde rol oynamasını istedi. Taliban heyeti, Moskova Merkez Camisi'ni ziyaret ederek Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Gaynutdin ile görüştü ve Rusya Müslümanları hakkında bilgi aldı.

Rusya'ya ziyarette bulunan Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin'den, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde rol oynamasını istedi.

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, X sosyal medya platformunda, Taliban heyetinin görüşmesine dair açıklamada bulundu.

Açıklamaya göre, Taliban heyeti, Moskova Merkez Camisi'ni ziyaret ederek Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Gaynutdin ile görüştü ve Rusya Müslümanları hakkında bilgi aldı.

Görüşmede Muttaki, Afganistan'da istikrarın tesis edildiğini belirterek ülkedeki gelişmelere dair bilgi verdi.

Muttaki, Müftü Gaynutdin'in, Rusya Müslümanları için iyi bir lider olduğunu belirtti ve kendisinden Afganistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinde etkili rol oynamasını istedi.

Taliban yetkilisine göre, Müftü Gaynutdin de Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin, Rusya'nın İslam dünyası ile arasında bağ görevi gördüğünü ve Afganistan ile tarihi ilişkilerinin bulunduğunu kaydetti.

Gaynutdin'in, Afganistan ve Rusya ilişkilerinin geliştirilmesinde yardımcı olacağını söylediği aktarıldı.

Taliban heyeti "Moskova Formatı"ndaki toplantılara katılmak üzere Rusya'da bulunuyor.