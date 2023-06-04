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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi tebrik etti

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi tebrik etti

Politika Haberleri

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki'yi tebrik etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi tebrik etti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Mehmet Özhaseki'yi tebrik etti. Başkan Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Yüzyılının ilk Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Sayın Mehmet Özhaseki bakanımızı tebrik ediyor, duyduğum sevinçle birlikte başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mehmet Özhaseki Mustafa Yalçın Murat Kurum Talas Politika Haberler

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