Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde Asayiş Denetimi Yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda 200 polisin katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirdi. Polis helikopteri de havadan destek verdi.

İSTANBUL-BEYOĞLUN'DA HELİKOPTER DESTEKLİ POLİS DENETİMİ Özgür ERENİSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda 200 polisin katılımıyla asayiş denetimi yaptı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimlerde şüpheli görülenlerin üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.

Beyoğlu'nda insanların yoğun olarak bulunduğu Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda 200 polisin katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi. Ekipler, eğlence mekanları, kafe ve restoranlarda denetim yaptı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimde şüpheli görülen kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Eğlence mekanlarını da kontrol eden ekipler, işletmelerde bulunması gereken belgeleri tek tek kontrol etti.