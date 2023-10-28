Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
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Taksim Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri'nin katıldığı törende çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene kurum ve kuruluş yöneticileri ile gaziler de katıldı.
Taksim Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yapılan törene katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarınca anıta çelenk konuldu.
Törene, kurum ve kuruluşların yöneticileri ile gaziler katıldı.
Törenin ardından Vali Gül, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Sivri ile beraberlerindeki heyet, Cumhuriyet'in 100.yılı dolayısıyla Taksim Meydanı'nda kurulan "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı Gösterim Alanı"nı gezdi ve burada "Türkiye Yüzyılı" konulu kısa film gösterimini izledi.