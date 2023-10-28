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Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi

Taksim Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri'nin katıldığı törende çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene kurum ve kuruluş yöneticileri ile gaziler de katıldı.