Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında 3 sanık tahliye edildi

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen 6 kişinin öldüğü 99 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin 27'si tutuklu 36 kişinin yargılandığı davada, sanıklar Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekeriya Muhammed Şemmuni yurt dışına çıkış yasağı koşuluyla tahliye edildi. Mahkeme, bombayı koyan Ahlam Albashır'in de aralarında bulunduğu 24 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasına, Ahlam Albashır'ın arasında bulunduğu 12 tutuklu sanık hazır bulundu. 15 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

SAVCI, TUTUKLU SANIKLARI TÜMÜNÜN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINI İSTEDİ

Duruşmada savcı, tutuklu olan tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Bunun üzerine savunması sorulan sanık Ahlam Albashır, tutukluluk talebine driyeceği bir şey olmadığını ancak kız kardeşiyle görüşmek istediğini söyledi.

Ahlam Albashır ile eylem öncesinde Taksim ve Fatih'te keşif yapmaya giden 18 yaşından küçük tutuklu A.E.Ş., Ahlam ile iş yerinden tanıştığını, annesinin de aynı iş yerinde çalıştığını ifade etti. A.E.Ş, Fatih ve Taksim'e birlikte gittiklerini Ahlam'ın çok fotoğraf çektiğini, bunun nedenini sorduğunda ise "Ablam burayı görmek istiyor. Onun için çekiyorum" yanıtını aldığını anlattı.

HATİCE EL KURDİ: BU ÜLKEYİ SEVDİK HATTA VATANDAŞLIK İÇİN DAVET ALDIK

Ahlam Albashır'ın yakalandığı evde bulunan tutuklu sanık Hatice El Kurdi ise "Oğlumla birlikte geldi. Tanımıyoruz. Normal bir insan gibi bir gece kalıp ertesi gün gidecekti. İsmini dahi bilmiyorduk. Vefat edenleri öldürdü, mezara girdi ama bizi de cezaevinde öldürüyor. Biz zaten savaştan kaçtık. Bu ülkeyi sevdik hatta vatandaşlık için davet aldık. Suçumuz yok, tahliyemi talep ediyorum" şeklinde kendisini savunarak tahliyesini istedi.

AHMAD HAJ HASAN: KEŞKE AHLAM PARAMPARÇA OLSAYDI DA BU İNSANLAR ÖLMESEYDİ

Bilal El Hacmaos ile atölyede çalışan, Ahlam Albashır'i bir süre evinde kaldığı tutuklu sanık Ahmad Haj Hasan da tahliyesini istedi. Hasan, "Keşke Ahlam paramparça olsaydı da bu insanlar ölmeseydi" dedi. Tutuklu sanık Ahmed Alhaj Mwas, Bilal El Hacmaos'un kardeşi olduğu için diğer sanıklardan daha fazla suçlandığını belirterek "Zaten Bilal ile yazışmalarımı inkar etmedim. Olaydan 1 hafta sonra yakalandım. Bu süre içinde ne Bilal'in bana gönderdiği mesajları sildim, ne telefonumu kırdım. Bu olayı Bilal'in gerçekleştirdiğini ailemden öğrendim. 10 aydır tek başıma bir odada kalıyorum" dedi.

3 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, sanık Ahlam Albashır'ın olayın hemen sonrasında kaçtıktan sonra Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'ndeki evde birlikte yakalandığı sanıklar Mesut Hesso, Muhammed Şiho ve Zekeriya Muhammed Şemmuni'nin suç vasıflarının değişme ihtimali nedeniyle tahliyelerine karar verdi. Üç sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, duruşmayı 13 Kasım 2023 tarihine erteledi.