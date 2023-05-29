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Taksim'de Seçim Kutlaması

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. tur seçimlerini kazanmasının ardından Taksim Meydanı'nda kutlamalar yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. tur seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Taksim Meydanı'nda kutlamalar başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla Taksim Meydanı'nda da kutlamalar başladı. Araçlarıyla konvoy oluşturanlar, Taksim Meydanı'nın çevresinde bayraklar ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. İstiklal Caddesi girişinde toplananlar ise yoldan geçen araç konvoylarının etrafında koridor oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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