Taksim'de Seçim Kutlaması

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. tur seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Taksim Meydanı'nda kutlamalar başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla Taksim Meydanı'nda da kutlamalar başladı. Araçlarıyla konvoy oluşturanlar, Taksim Meydanı'nın çevresinde bayraklar ve şarkılar eşliğinde kutlama yaptı. İstiklal Caddesi girişinde toplananlar ise yoldan geçen araç konvoylarının etrafında koridor oluşturdu.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023