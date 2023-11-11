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Taksim'de Filistin'e Destek Protestosu: Türk Kahvesi İkramı

Taksim Meydanı'nda bir grup, Filistin'e destek amacıyla bir kahve zincirini protesto ederek Türk kahvesi ikramında bulundu. Kahve zincirinin ürünleri yerine Türk kahvesi alarak Gazze'de yapılan saldırılara tepki göstermek isteyen grup, termoslara koydukları Türk kahvelerini vatandaşlara dağıttı.