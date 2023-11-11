Taksim'de Filistin'e Destek Protestosu: Türk Kahvesi İkramı
Politika Haberleri
Taksim Meydanı'nda bir grup, Filistin'e destek amacıyla bir kahve zincirini protesto ederek Türk kahvesi ikramında bulundu. Kahve zincirinin ürünleri yerine Türk kahvesi alarak Gazze'de yapılan saldırılara tepki göstermek isteyen grup, termoslara koydukları Türk kahvelerini vatandaşlara dağıttı.
Taksim'de bir grup, Filistin'e destek amacıyla bir kahve zincirini protesto ederek Türk kahvesi ikramında bulundu.
Taksim Meydanı'nda toplanan bir grup, termoslara koydukları Türk kahvelerini, "Sorumluluk senin dur demelisin" yazılı broşürlerle vatandaşlara ikram etmeye başladı.
Meydandan geçenlere, kahve zincirinin ürünleri yerine Türk kahvesi alarak Gazze'de yapılan saldırılara tepki gösterebileceklerini söyleyen gruptakiler, ikramlarda bulundu.
Bu sırada, sivil polis ekiplerinin Taksim Meydanı'nda izinsiz gösteri yapamayacakları uyarısı yaptığı grup, kahvelerini dağıttıklarını söyleyerek eylemlerini bitirdi.