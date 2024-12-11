Üye Girişi
Haberler
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi

"CHP, DEM'lenmekle meşgul" diyen eski başkan partisinden ihraç edildi

 Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu

 Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı
CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis'te bir araya geldi

Meclis'te sürpriz zirve

Take Off İstanbul Teknoloji Girişimciliği Zirvesi Açıldı

Take Off İstanbul Teknoloji Girişimciliği Zirvesi Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Take Off İstanbul'un açılışında önemli açıklamalarda bulunarak, Türkiye'nin 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını ve unicorn statüsüne ulaşmasını hedeflediğini duyurdu.

Girişim dünyasının en prestijli buluşma noktası Take Off İstanbul ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılışta basın açıklaması yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmuş olması ve unicorn statüsüne erişmesi. Türkiye'de teknoloji girişimciliğini kalkınma modelimizin ayrılmaz bir parçası, yeni dönemde başarı hikayesinin öncü alanı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Girişim dünyasının en prestijli buluşma noktası Take Off İstanbul, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül katıldı. Bakan Kacır, öncelikle fuar merkezindeki standları gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Kacır, çıkışta da basın açıklaması yaptı. Zirve, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğü, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenleniyor. 2018 yılından bu yana uluslararası yatırımcıları, küresel teknoloji liderlerini ve dünyanın dört bir yanından başarılı girişimleri İstanbul'da buluşturuyor.

Zirvenin açılışından sonra basın açıklaması yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Sadece Türkiye'nin değil bu bölgenin en büyük teknoloji girişimciliğine İstanbul'da ev sahipliği yapıyoruz. Bakanlığımızın Türkiye Teknoloji Vakfı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile 60 paydaş kurumumuzla birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 23 ülkeden 250 teknoji girişicinin katılımı, dünyanın dört bir yanından 100'den fazla teknoloji yatırımcısının girişim sermayesi fon yöneticisinin iştiraki ile icra ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi teknoloji girişimciliğinde küresel bir merkez haline getirmek. Türkiye 104 Teknopark'ta 11'den fazla teknoloji girişimiyle, bin 600'den fazla ARGE ve tasarım merkeziyle, 300 bine yakın ARGE insan kaynağı ile, yılda 16 milyar doların üzerinde araştırma geliştirme harcamasıyla inovasyon alanında muazzam bir hızla milli teknoloji hamlesi yolculuğuna devam ediyor. Take Off Teknoloji Girişimciliği Zirvesi'de hem İstanbul'umuzun hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi yolculuğuna değer katıyor. Burada yenilikçi iş fikirlerini nasıl büyüttüklerini müşahede ediyoruz. Türkiye'de teknoloji alanında yapılan girişimlerde paralel olarak büyüyor. 2010-2019 arasındaki dönemde yılda 66 milyon dolar teknoloji girişimlerine yatırım yapılıyorken, son 5 yılda bu ortalamayı 1 milyar doların üzerine yükselttik. Hedefimiz 2030 yılına geldiğimizde Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin doğmuş olması ve unicorn statüsüne erişmesi. Türkiye'de teknoloji girişimciliğini kalkınma modelimizin ayrılmaz bir parçası, yeni dönemde başarı hikayesinin öncü alanı olarak değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu
img

İşgal ilk kez bu kadar net görüntülendi
img

Taraftarın sabrını taşıran yıldız hakkında yeni gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Lütfü Savaş kimdir? Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş kaç yaşında ve nereli? Lütfü Savaş ihraç mı edildi? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Uzak Şehir 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Devrim Saltoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devrim Saltoğlu hangi dizilerde oynadı? GELİNİM MUTFAKTA 11 ARALIK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 11 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Beşar Esad kimdir? Beşar Esad kaç yaşında, nereli? Az önce deprem mi oldu? 11 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Masterchef 11 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Rojda Demirer'in sevgilisi kim? Rojda Demirer kimdir, kaç yaşında? Çağdaş Cam halka arz ne zaman, kaç lot veriyor? Çağdaş Cam halka arz (CGCAM) katılım endeksine uygun mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.