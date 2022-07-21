Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak - Haberler

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Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak

AA - Mümin Altaş - Politika
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Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak.

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni yarın İstanbul'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni, Ukrayna ve Rusya tarafları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla yarın saat 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

AA / Mümin Altaş - Politika

Antonio Guterres İstanbul Ukrayna Rusya Politika Haberler

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