Milli Savunma Bakanlığı, Rusya- Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" diplomasisini hayata geçirdi.

Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması dünyada tahıl krizine neden oldu. Limanlar çevresine döşenen mayınlar ve yaşanan çatışmalar sorunun çözümünü daha da zorlaştırırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorunun çözümüne yönelik devam eden diplomatik çalışmaları çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile yaptığı çok sayıdaki telefon görüşmesine geçen hafta bir yenisini daha ekledi. Önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüşen Akar, daha sonra Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Akar tarafından insani durumun daha da kötüleşmesine imkan vermeden bir an önce ateşkesin sağlanmasına verilen önem ifade edildi. Bununla birlikte görüşmelerin bir diğer gündemini ise Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesi oluşturdu. Söz konusu durumun farklı coğrafyalardaki ülkelere olumsuz etkisi belirtilirken, sorunun çözümüne yönelik yeni bir adım atıldı. Milli Savunma Bakanı Akar'ın öncülüğünde oluşturulan kırmızı hatta sorunu çözüme ulaştırmak üzere Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıklarından general rütbesinde birer personel görevlendirildi. Söz konusu görevlilerin Türkiye ile doğrudan iletişim hatları açık tutuldu.

Milli Savunma Bakanı Akar da konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "Ukraynalıların limandaki mayınları temizlemesi, limandan çıktıktan sonra belirli koridorlardan toplanma bölgesine girinceye kadar Ruslar tarafından eşlik edilmesi, olası mayınların temizlenmesi, ondan sonra da tercihen Türk unsurları tarafından ticari gemilerin emniyetli seyirlerinin sağlanması. Bir an önce işi sonlandırmak istiyoruz. Bizim hem Rusya hem Ukrayna ile yoğun görüşme trafiğimiz var. İki tarafın bazı çekinceleri var. Biz de aradaki çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu konuda umutluyuz" ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika