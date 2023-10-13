Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, BDT Ekonomik Kalkınma Stratejisi'ni vurguladı

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ekonomik Kalkınma Stratejisi'nin 2030 yılına kadar aşamalı uygulanmasının önemine işaret ederek "Bu stratejiyi uygularken üye devletlerin kaynak, üretim, mali potansiyelleri, bölgedeki ve dünyadaki ekonomik ve jeopolitik durumları dikkate alınmalı." dedi.

Rahman, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen BDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Rahman, BDT üyesi ülkelerin ekonomik güvenlik ve ulusal ekonomiler için zorluk teşkil eden risklerle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Rahman yeşil enerji, yeşil ekonomi ve iklim değişikliği konularının güncelliğini koruduğunu ifade ederek BDT'ye üye devletlerin aralarında bu alanlarda daha yapıcı olmasını beklediğini aktardı.

Kültürel ve insani işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Rahman, gelecek yıl BDT üyesi ülkelerin Bilim Adamları Beşinci Forumu'na ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Rahman, güvenliğe yönelik artan zorluk ve tehditlerin endişe verici olduğunu ifade ederek terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı, siber suçlar ve sınır ötesi organize suç örgütleriyle mücadele için kabul edilen karar ve belgelerin uygulanmaya devam edilmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Rahman, BDT'nin güvenlik alanındaki yasal ve düzenleyici çerçevesinin daha da güçlendirilmesi için tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi.