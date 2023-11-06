T24 Yazarı Tolga Şardan, Silivri Cezaevi'nden Tahliye Oldu

HABER: NİSA YILDIRIM / KAMERA: ÜNAL AYDIN

Silivri Cezaevi'nden tahliye edilen T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan, Ankara'ya geldi. Şardan, Esenboğa Havalimanı'nda; "Öncelikle meslektaşlarıma -öğrendim ki gerçekten çok büyük destek vermişler- avukatlarıma, siz meslektaşlarıma ve destek olan tüm siyasilere çok teşekkür ediyorum. Nihayetinde biz gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz. Yarın ne olur bilemiyoruz ama sonuç itibarıyla mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Benim durumumu da yine bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ben de sizler gibi gazetecilik yapmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 Kasım 2023'te tutukladığı T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan'ın, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine, yurt dışına çıkış yasağı kararı alarak bugün tahliyesine karar verdi. Silivri Cezaevi'nden bu geçe salıverilen Şardan'ı Esenboğa Havalimanı'nda; ailesi, T24 ekibi, gazeteci Fikret Bila ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Sekreteri Türker Karapınar karşıladı. Meslektaşlarının sorusu üzerine Şardan, Ebenboğa'da şunları söyledi:

"GAZETECİLİK YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Değişik bir süreç oldu. Tabii sevinçliyim, tahliye oldum. Öncelikle meslektaşlarıma -öğrendim ki gerçekten çok büyük destek vermişler- avukatlarıma, siz meslektaşlarıma ve destek olan tüm siyasilere çok teşekkür ediyorum. Nihayetinde biz gazeteciyiz, işimizi yapıyoruz. Yarın ne olur bilemiyoruz ama sonuç itibarıyla mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Benim durumumu da yine bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ben de sizler gibi gazetecilik yapmaya devam edeceğim.

Dört gün kadar uzak kaldım. Bunlar bizim mesleğimizde olağan şeyler. Bizim mesleğimizin de cilveleri de diyebiliriz . Şimdi de kavuştuk, cezaevinde diğer meslektaşlarımız var, bir an önce onların da ailelerine kavuşmalarını temenni ediyorum."

Anayasa Mahkemesi'nin 8 Kasım Çarşamba günü esastan görüşeceği "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen TCK 217/A maddesiyle ilgili soruya ise Şardan, şöyle cevap verdi:

"Anayasa Mahkemesi bu yasa hükmüyle ilgili bir değerlendirme almış. Gazeteciler açısından iyi olacağını düşünüyorum, tabii mahkeme ne tür bir sonuç verecektir onu bilemiyorum şu anda ancak bizim mesleğimiz için iyi bir sonuçla tamamlanacağını düşünüyorum. Yüce mahkemenin vereceği bir karar. Onunla ilgili bir şey söylemem mümkün değil çünkü dosya var, mahkeme görüşecek. Olumlu bir sonuç çıkarsa mesleğimiz açısından iyi bir şey olacaktır."