SYRIZA Gençlik Kolları İsrail Yanlısı Açıklamalar Nedeniyle Partiden Ayrıldı

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'ın (SYRIZA) Selanik'teki gençlik kolları üyelerinin çoğunluğu, partinin yeni lideri Stefanos Kaselakis'in atamaları ve İsrail yanlısı açıklamalar nedeniyle partiden ayrılma kararı aldı.

SYRIZA Selanik Gençlik Kolları'ndan yapılan yazılı açıklamada, partinin yeni lideri Kaselakis'in bazı milletvekillerini partiden ihraç etmesi, önemli pozisyonlara liyakatsiz kişileri ataması ve partinin İsrail yanlısı açıklamalar yapmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, üyelerin "çoğunluğunun" partiden ayrılma kararı aldığı belirtildi.

Partinin sol çizgiden uzaklaştığı kaydedilen açıklamada, "Hizmet ettiğimiz ve bir zamanlar sol hareketin öncüsü olan partimizden ayrılma kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

SYRIZA partisinden yapılan açıklamada, "SYRIZA, Hamas'ın İsrail'e yönelik bugünkü saldırısını kesin olarak kınamakta, bunun derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunmakta ve İsrail halkıyla dayanışmasını ifade etmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

Gençlik Kolları ise bu açıklamaya tepki göstermiş, Hamas'ın saldırısını kınamanın ve İsrail siyasetini kınamamanın doğru olmadığını belirtmişti.