SYRIZA'da istifalar artıyor

Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kasselakis, kendisini “sağcı olmakla” suçlayan parti üyelerini istifaya davet etti. Bunun üzerine SYRIZA’nın sekizi eski bakan, ikisi de milletvekili 53 üyesi istifa etti.

Yunanistan’da ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon'un (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kasselakis, kendisini “sağcı olmakla” suçlayan parti üyelerini istifaya davet etti. Bunun üzerine SYRIZA’nın sekizi eski bakan, ikisi de milletvekili 53 üyesi istifa etti. Eski Maliye Bakanı Öklid Çakalotos liderliğindeki "Şemsiye" adlı sol fraksiyon, Kasselakis'i "Trumpist uygulamalar ve sağa kayan popülist politikalar üretmekle" de suçladı.

SYRIZA’nın hafta sonu yapılan Merkez Komitesi toplantısı olaylı geçti.

Genel Başkan Stefanos Kasselakis, toplantıda yaptığı konuşmada, “Benim sağcı olduğumu düşünenler partiden istifa etmezse, üyelerin oy kullanacağı bir referandum düzenlerim" dedi.

Kasselakis'e tepki gösteren ve Komite'de sol kanadı temsil eden üyeler, salonu terk etti.

SYRIZA’nın omurgasını oluşturan 53 üyesi, toplantıdan ayrıldıktan sonra partiden istifa etti ve ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Kasselakis liderliğindeki SYRIZA’nın sol ile ilgisi kalmamıştır” denildi.

2015-2019 yılları arasında iktidarda olan SYRIZA, Yunanistan'da Haziran ayında yapılan genel seçimlerde oyların sadece yüzde 17,5’ini alabilmiş ve 300 sandalyeli Yunanistan Parlamentosu’nda 45 milletvekili çıkarabilmişti.

Genel Başkan Aleksis Çipras'ın istifasının ardından, ABD’de 20 yıl yaşadıktan sonra Yunanistan’a dönen 35 yaşındaki iş insanı Stefanos Kasselakis SYRIZA'nın yeni lideri seçilmişti.

Kasselakis'in sürpriz zaferi, özellikle partinin sol kanadında memnuniyetsizlikle karşılanmıştı.

Kamuoyu araştırmalarına göre SYRIZA'ya destek azalıyor

Yunanistan'da yapılan kamuoyu araştırmaları, SYRIZA'ya desteğin hızla azaldığını, Kasselakis’in genel başkan seçilmesi sonrası partinin oy oranının yüzde 17,5'in de altına indiğini gösteriyor.

Kasselakis, partinin omurgasını oluşturan kadroyu, SYRIZA’nın seçimlerde ağır bir yenilgiye uğramasından sorumlu tutmuş ve “partiyi çürütmekle” suçlamıştı.

Parti organlarının “kokuşmuşluğundan” da söz eden Kasselakis “SYRIZA benim liderliğimde toplumu arkasına alarak ilerleyecek ve Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki muhafazakar Yeni Demokrasi Partisi'ni iktidardan indirecek güce sahip olacak” demişti.

Siyasi analistlere göre SYRIZA'dan ayrılanlar Öklid Çakalotos liderliğinde yeni bir parti kurabilir.

SYRIZA'dan istifaların sürmesi bekleniyor. Kasselakis'in genel başkanlık seçimindeki rakibi Efi Ahçıoğlu ise henüz SYRIZA'dan ayrılmadı. İstifa eden milletvekillerinin sayısı 16'ya ulaşırsa ve bu milletvekilleri yeni bir parti kurarlarsa, Parlamento'da grup da kurabilecekler.

SYRIZA'nın bölünmesi, Yunanistan Parlamentosu'nda üçüncü ve dördüncü parti konumundaki muhalefet partileri sosyalist PASOK ile Komünist Parti'ye (KKE) yarayabilir.

Aleksis Çipras ise partide yaşanan son gelişmeler sonrası da sessizliğini koruyor.

Bazı yorumcular, Çipras’ın “bir daha parti liderliğine soyunmayacağını” söylüyor.

Ancak Yunanistan'da, Çipras’ın 6-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde SYRIZA’nın daha fazla oy kaybetmesi durumunda, partinin dağılmasını önlemek amacıyla yeniden liderliğine soyunabileceğini öne süren yorumcular da var.