Süveyda'da Dürzilerin Gösterileri Devam Ediyor

Suriye'nin Süveyda kentinde yaşayan Dürzilerin hayat pahalılığı nedeniyle Esad rejimine karşı başlattığı gösteriler devam ediyor. Protestocular Beşar Esad ve hükümetine istifa çağrısı yaptı.

Suriye'nin Süveyda kentinde yaşayan Dürzilerin hayat pahalılığı nedeniyle Esad rejimine karşı başlattığı gösteriler devam ediyor. Protestocular Beşar Esad ve hükümetine istifa çağrısı yaptı.

Suriye'nin güneyinde Dürzi halkın yoğun olarak yaşadığı rejim kontrolündeki Süveyda ilinde hükümete karşı protestolar ikinci haftasına girdi. Yüksek enflasyonu ve ekonominin kötü gidişatını protesto eden halk, Beşar Esad ve hükümetin istifasını istedi. Gösterilerde "Yaşasın Suriye, kahrolsun Beşar Esad" sloganları atıp, ana yolları kapatan protestocular, Esad'ın posterlerini yaktı. Öfkeli protestocular, iktidardaki Baas Partisi'nin ofislerine de baskın düzenleyerek, sprey boyayla duvarlara hükümet aleyhinde sloganlar yazdı.

Ülkede Arap Baharı protestolarının başladığı Dera ilinde de halk, ekonomik krize karşı gösteriler düzenledi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Dera'daki gösterilerde en az 57 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yerel kaynaklara göre Esad rejimi Dera'daki gösterilerde orantısız güç kullanmadı.

Öte yandan, Esad rejiminin kontrolündeki başkent Şam, Lazkiye, Tartus ve diğer kentlerde halkın yönetime karşı eleştirilerini daha sessiz bir şekilde ifade ettiği öğrenildi. Protestolara destek mesajlarını kağıtlara yazan halk, sokaklarda yazılarının fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Suriye'de yaşayan Dürzi topluluğu, 2011'de Arap Baharı protestoları sırasında rejime karşı muhalif bir tavır sergilememiş, Esad yanlısı bir tavır almıştı. Ancak yerel basında, son 2 haftadır yaşanan gösterilerin Arap Baharı olaylarını hatırlattığı ifade ediliyor. - ŞAM