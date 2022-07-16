Suudi Veliaht Prensi Selman: "Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyona yol açacak" - Haberler

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Suudi Veliaht Prensi Selman: "Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyona yol açacak"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Suudi Veliaht Prensi Selman: 'Gerçekçi olmayan enerji politikaları yüksek enflasyona yol açacak'

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülke ile Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin katıldığı zirvede yaptığı konuşmada, gerçekçi olmayan enerji politikalarının enflasyonun daha da yükselmesine yol...

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülke ile Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin katıldığı zirvede yaptığı konuşmada, gerçekçi olmayan enerji politikalarının enflasyonun daha da yükselmesine yol açacağını söyledi.

Suudi Arabistan Veliahdı ve Başbakan Yardımcısı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkeler (Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri) ile ABD Başkanı Joe Biden, Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen, Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde konuştu.

Suudi Arabistan Veliahdı Prens Muhammed bin Selman konuşmasında, küresel talebi karşılamak için fosil yakıt ve temiz enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirterek, gerçekçi olmayan enerji politikalarının enflasyonun daha da yükselmesine, işsizliğin artmasına ve ciddi güvenlik sorunlarına yol açacağını söyledi.

Prens Muhammed bin Selman ayrıca konuşmasında, Suudi Arabistan'ın şu anda 12 milyon olan enerji üretim kapasitesini 2027 yılına kadar günde 13 milyon varile çıkardığını ifade ederken, "Gelecekte Krallığın üretimi artırmaya yönelik daha fazla kapasiteye sahip olmadığını" bildirdi. - CİDDE

İhlas Haber Ajansı / Politika

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