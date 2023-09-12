Suudi Arabistan Veliaht Prensi Umman Sultanı ile İşbirliğini Güçlendirmek İçin Görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Muskat'ta Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ikili işbirliğini güçlendirmenin yollarını değerlendirdi. Görüşmede, Suudi Arabistan ile Umman arasındaki kardeşlik ilişkileri ele alındı ve ikili işbirliğinin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi konusunda istekli oldukları ifade edildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Muskat'ta Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile "ikili işbirliğini güçlendirmenin yollarını" değerlendirdi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Veliaht Prens Bin Selman, ülkeye gerçekleştirdiği özel ziyaret kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile bir araya geldi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ile Umman arasındaki kardeşlik ilişkileri ele alındı.

Umman resmi haber ajansı ONA'a yer alan habere göre, Bin Selman ile Bin Tarık, ikili işbirliğini çeşitli alanlarda güçlendirmeye devam etme konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, Hindistan ziyaretinin ardından dün akşamı Umman'a gelmişti.

Umman Sultanı Bin Tarık da göreve geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini, Temmuz 2021'de Suudi Arabistan'a gerçekleştirmişti.