Suudi Arabistan Veliaht Prensi Gazze saldırılarını kınadı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayarak, 'savaşın ve zorla yerinden edilmenin durdurulması' çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayarak, "savaşın ve zorla yerinden edilmenin durdurulması" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre Bin Selman, Afrikalı liderler ve devlet başkanlarının katılımıyla başkent Riyad'da düzenlenen ilk Suudi Arabistan- Afrika Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Zirvenin açılışında, "Gazze Şeridi'nde tanık olunan askeri saldırıyı, sivillerin hedef alınmasını ve işgalci İsrail yönetiminin uluslararası insancıl hukuku sürekli ihlal etmesini kınıyoruz." diyen Bin Selman, savaşın ve zorla yerinden edilmenin durdurulması, istikrarın geri gelmesi ve barışın tesisi için uygun koşulların sağlanmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Sudan'da yaşanan krize ilişkin ise Bin Selman, diyalog dilinin Sudan'ın birliğinin ve halkının güvenliğinin temeli olmasını umduğunu ifade ederek, birkaç gün önce krizin her iki tarafının temsilcilerinin Cidde'de görüşmelere yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.