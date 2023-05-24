Suudi Arabistan ve Kanada arasında 5 yıl sonra diplomatik ilişkiler yeniden kurulacak

Suudi Arabistan ve Kanada, 2018'de kopan diplomatik ilişkilerin karşılıklı büyükelçi atanarak yeniden kurulacağını duyurdu.

Suudi Arabistan ve Kanada, 5 yıl aradan sonra kopan diplomatik ilişkilerin yeniden kurulacağını duyurdu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kanada ile diplomatik ilişkilerin eski durumuna getirilmesine karar verildi" ifade edilerek, Kanada'ya atanacak büyükelçinin kim olacağı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, kararın geçtiğimiz sene kasım ayında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlene Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Forumu'nun oturum aralarında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında yapılan görüşmeleri takip ettiği ifade edildi. Açıklamada, Kanada'nın Suudi Arabistan büyükelçi olarak Jean-Philippe Linteau atanacağı bildirildi.

Suudi Arabistan-Kanada arasındaki gerginlik, 2018'de Kanada'nın Riyad Büyükelçiliğinin Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan kadın hakları aktivistlerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Arapça bir tweet atmasıyla başlamıştı. Buna karşılık Suudi Arabistan, Kanada Büyükelçisini geri çağırmış ve ticari ilişkileri askıya almıştı. - RİYAD