Suudi Arabistan ve İtalya arasında işbirliği fırsatları ele alındı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları ve farklı alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İtalyan mevkidaşı Antonio Tajani ile iki ülke arasındaki işbirliği fırsatları ve farklı alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, İtalyan Bakan Tajani, Riyad ziyareti kapsamında Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile bir araya geldi.

İki bakan görüşmede, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde kalkınma ve ekonomi alanlarındaki işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Suudi Arabistan ile İtalya arasındaki ilişkilerin pek çok alanda güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin yanı sıra her iki ülkeyi ilgilendiren konularda ikili koordinasyonun yoğunlaştırılması ele alındı.

Görüşmede ayrıca bakanlar, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve bu konuda sarf edilen çabalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada, İtalyan Bakan Tajani'nin ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid el-Falih, eylül ayında İtalya'nın Milano kentinde stratejik sektörlerde yatırımları ve ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik bir anlaşma imzalamış; İtalya ve Suudi Arabistan arasındaki ilk yatırım forumu düzenlenmişti.