Suudi Arabistan ve ABD, Sudan'daki Son Gelişmeleri Ele Aldı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Sudan'daki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede çatışan tarafların tansiyonu düşürerek şiddete son vermelerinin önemi vurgulandı. Ayrıca, Orta Doğu'nun güven ve istikrarı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin ikili koordinasyonun önemi de vurgulandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Sudan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Ferhan ve Blinken, telefonda görüştü.

Sudan'daki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede çatışan tarafların tansiyonu düşürerek şiddete son vermelerinin önemi teyit edildi.

Bakanlar, Orta Doğu'nun güven ve istikrarı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin ikili koordinasyonu artırmanın önemini de vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan'ın Ukrayna krizine çözüm yollarını ele almak üzere yaklaşık 40 ülkeden temsilcilerin katıldığı toplantıya ev sahipliği yapmasından övgüyle söz etti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Rusya-Ukrayna krizinin çözüm yollarını görüşmek üzere 5-6 Ağustos'ta Türkiye dahil birçok ülkeden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen toplantıda "istişarelerin devam etmesi" yönünde uzlaşı sağlanmıştı.

Cidde kenti, Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında kalıcı ateşkese varılması için ABD ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere de ev sahipliği yapmıştı.