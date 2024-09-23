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Suudi Arabistan'ın Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Suudi Arabistan'ın Milli Günü Ankara'da Kutlandı
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Suudi Arabistan Ulusal Günü'nün 94. yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı. Resepsiyona üst düzey yetkililer katıldı ve Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliği konuşuldu.

Suudi Arabistan Krallığı'nın Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Suudi Arabistan Ulusal Günü'nün 94. yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyon, İstiklal Marşı ve Suudi Arabistan milli marşının okunması ile başladı. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra birçok yabancı misyon şefi katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ikili ilişkilerine değinen Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad Bin Assaad Bin Abdulkareem Bin Abualnasr, iki ülke arasındaki koordinasyonun özellikle Arap-İslam Zirvesi'nin ardından oluşturulan Gazze Temas Grubu aracılığıyla devam ettirildiğini kaydetti. Büyükelçi Abualnasr, 2023 yılında Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 6,8 milyar dolara ulaştığını da belirterek, 2023 yılında Türkiye'yi ziyaret eden Suudi turist sayısının 800 bini aştığını, İstanbul ve Ankara havalimanlarında hayata geçirilen "Mekke Yolu" projesi ile Türk hacı adaylarına kolaylık sağlandığını aktardı.

"Savunma ve güvenlik alanında Suudi Arabistanlı muhataplarımızla görüşerek, verimli icraatlar gerçekleştiriyoruz"

Milli Savunma Bakanı Güler ise, "Suudi Arabsitan ile muhtelif alanlarda iş birliğimizi sürdürüyoruz. Özellikle ekonomik ve ticaret hacmimiz gün geçtikçe yüksek seviyelere çıkmaktadır. Enerji, lojistik ve ulaştırma alanlarındaki projeler de ülkelerimizin gücüne güç katmaktadır. Bakanlık olarak biz de savunma ve güvenlik alanında Suudi Arabistanlı muhataplarımızla görüşerek, verimli icraatlar gerçekleştiriyoruz. Bilhassa askeri eğitim faaliyetleri ile muhtelif tatbikatları bir arada gerçekleştirmemiz bu alandaki dayanışmamızın en somut göstergesidir. Aynı zamanda savunma sanayii ve savunma teknolojisi alanlarında gerçekleştirilen ortak projeler ülkelerimizin refahına katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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