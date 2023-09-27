Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Nasr Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu El-Nasr'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad Abu El-Nasr'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Nasr, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Nasr'ın, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA / Politika