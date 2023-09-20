Suudi Arabistan, Husi heyetiyle yapılan görüşmelerin sonuçlarını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan, Yemen'in başkenti Sana'dan gelen Husi heyetiyle yapılan görüşmelerin sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Görüşmelerin Yemen'deki barış sürecini destekleyecek bir yol haritası oluşturulmasına yönelik olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan, Yemen'in başkenti Sana'dan gelen Husi heyetle görüşmelerin sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Husi heyetin Riyad temaslarına ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

" Yemen'deki barış sürecini destekleyecek bir yol haritası oluşturulmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu sonuçlarının memnuniyetle karşılandığı" ifade edilen açıklamada, görüşmeye, Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed bin Said el-Cabir başkanlığındaki Suud İletişim ve Koordinasyon Ekibi, Umman heyeti ve Muhammed Abdusselam başkanlığındaki Husi heyetinin katıldığı aktarıldı.

Görüşmelerin, "Suudi ekibin önceki dönemde Yemen Başkanlık Konseyi ile 8-13 Nisan'da Sana'da gerçekleştirdiği ve çok sayıda kişinin katıldığı toplantıların devamı niteliğinde olduğu" kaydedilen açıklamada, Savunma Bakanı Halid bin Selman'ın Sana heyetiyle yaptığı görüşmeden övgüyle söz edildi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam da, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, heyetin Riyad'a varır varmaz Suudi tarafıyla kapsamlı toplantılar yaptığını ve bu toplantılarda önceki turda ortaya çıkan anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için bazı seçenekleri ve alternatifleri konuştuklarını belirtti.

Abdusselam bu seçenekleri, istişare için yönetimlerine sunacaklarını kaydetti.

Husi heyet Suudi yetkililerle 5 gün süren görüşmelerinin ardından dün başkent Riyad'dan ayrılmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, 14 Eylül'de ateşkes ve siyasi çözüm görüşmelerini tamamlamak üzere Husileri Riyad'a davet etmişti.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi de Sana'dan bir heyetin müzakerelere devam etmek üzere Riyad'a doğru yola çıktığını belirtmişti.

Böylece, Yemen'de iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez Husi bir heyet Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.