Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Sudan'ı Destekleme Çağrısında Bulundu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Sudan'ı destekleme çağrısında bulundu ve ülkesinin sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşılması çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, uluslararası topluma Sudan'ı destekleme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'da yayın yapan El-İhbariyye kanalının haberine göre, Ferhan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen Sudan konulu oturumda konuştu.

Suudi Bakan, ülkesinin Sudan'da sürdürülebilir bir siyasi çözüme ulaşılması çabalarının devam ettiğini teyit etti.

Bin Ferhan, konuşmasında, " Suudi Arabistan, Sudan'daki krizin çözümüne yönelik çabalarını sürdürüyor ve uluslararası topluma halkını destekleme çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

Sürdürülebilir bir siyasi çözüme destek verdiklerini kaydeden Bin Ferhan, "uluslararası güçlere ve kuruluşlara Sudan halkının acılarını azaltma" çağrısında bulundu.

Sudan halkına hizmet ulaştırmak için güvenli koridorlar oluşturmanın önemini vurgulayan Bin Ferhan, Suudi Arabistan'ın, yaşadığı zorluklarla mücadelede Sudan'ın yanında yer alacağının altını çizdi.

Suudi Dışişleri Bakanı, ülkesinin New York'taki BM toplantılarındaki heyetine başkanlık ediyor.