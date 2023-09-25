Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı BM Genel Kurulu'nda konuştu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud, BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunda yaptığı konuşmada, bölgesel istikrar için Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasının önemini vurguladı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Genel Kurulu 78. oturumu genel görüşmelerinde konuşma yapan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud, 23 Eylül 2023.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 25 Eylül (Xinhua) -- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan el Suud, Cumartesi günü BM Genel Kurulu'nun 78. oturumunun genel görüşmelerinde yaptığı konuşmada, bölgesel istikrar için Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasının elzem olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı, "Bölgenin istikrarı, Filistin davasında adil ve kapsamlı bir çözüme ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasına bağlı" dedi.

El Suud, ülkesinin Yemen de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki çeşitli meselelere ilişkin tutumunu yineleyerek, Suudi Arabistan'ın "barış girişiminin" bu bölgelerdeki çatışmayı sona erdirmeyi amaçladığını kaydetti.

Uluslararası hukuku ihlal eden tüm tek taraflı tedbirleri kınayan el Suud, yıkıcı silahlar edinmeye yönelik silahlanma yarışının önlenmesi yönünde ülkeler arası işbirliği ve koordinasyon olmadan güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağını vurguladı.