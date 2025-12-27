Suudi liderliğindeki Arap Koalisyonu: "Gerilimi azaltma çabalarını baltalayan askeri hareketlere karşılık verilecek"

Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, gerilimi düşürmeye yönelik çabaları tehdit eden askeri hareketliliğe sivillerin korunması amacıyla doğrudan karşılık verileceğini duyurarak Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ni uyardı.

Yemen'de Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonunun Sözcüsü Türki El Maliki Turki el-Maliki, ülkede yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü El Maliki, ülkede gerilimi azaltma çabalarını ihlal eden her türlü askeri hareketliliğe doğrudan ve derhal karşılık vereceğini belirtti. El Maliki söz konusu kararın, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Raşad El-Alimi'nin, ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (STC) bağlı silahlı unsurların insani ihlallerinin ardından Hadramut'taki sivilleri korumak için acil eylem talebine yanıt olarak alındığını söyledi. El Maliki, bu eylemlerin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gerilimi azaltmak, STC güçlerinin çekilmesini sağlamak, askeri kampları Suudi destekli Yemen gücü olan Vatan Kalkanı Güçleri'ne teslim etmek ve yerel yetkililerin görevlerini yerine getirmelerini sağlamak için devam eden ortak çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Koalisyonun Yemen'in meşru hükümetine olan desteğinin devam ettiğini yineleyen el Maliki, tüm tarafları ulusal sorumluluklarını yerine getirmeye, itidalli davranmaya, güvenlik ve istikrarı korumak için barışçıl çözüm çabalarına katılmaya çağırdı.

BAE destekli ayrılıkçılar, petrol zengini bölgede kontrolü ele geçirmişti

Yemen'deki gerilim, 3 Aralık'ta BAE destekli STC güçlerinin hükümet yanlısı birliklerle çatışmaların ardından petrol zengini Hadramut'un kontrolünü ele geçirmesiyle tırmanmıştı. STC, ele geçirdiği bölgelerden çekilme yönünde Suudi Arabistan'dan gelen çağrıyı reddederek Hadramut ve Mahra'nın doğu illerinin güvenliğini sağlamaya devam edeceğini belirtmişti. Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, STC'yi arabuluculuk çabalarına yanıt vermeye ve anlaşmazlıkları uzlaşma yoluyla çözmeye çağırmıştı. Suudi Bakan, "Güney Geçiş Konseyi'nin (STC) Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuk çabalarına yanıt vererek gerilimi sona erdirmesi, iki bölgedeki (Hadramut ve Mahra) kamplardan güçlerini çekmesi ve buraları yerel yetkililere barışçıl bir şekilde teslim etmesinin zamanı geldi" ifadelerini kullanmıştı. - SANA