Suudi Arabistan'dan İsrail ile Diplomatik İlişkilere Dur Dedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bağımsız Filistin devleti kurulana kadar İsrail ile ilişki kurmayacaklarını ifade etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Şura Meclisinin açılış oturumunda konuştu. Veliaht Prens, " Suudi Arabistan'ın, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları reddettiğini ve güçlü bir şekilde kınadığını yineliyoruz. Suudi Arabistan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmak için çabalarından vazgeçmeyecek. Bu gerçekleşmeden İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını teyit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Suudi Arabistan, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki ABD destekli planları askıya almıştı. - RİYAD