Suudi Arabistan-Afrika Zirvesi'nde Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi çağrısı

Suudi Arabistan'da düzenlenen Suudi Arabistan-Afrika Zirvesi'nde Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi ve uluslararası eylem çağrısı yapıldı. Zirve sonucunda yayımlanan bildirgede, Gazze'deki insani felaketin durdurulması ve İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi gerekliliği vurgulandı. Ayrıca uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapması ve Filistin halkına yardım etmesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen Suudi Arabistan- Afrika Zirvesi'nde Gazze'ye yönelik savaşın sona ermesi ve bu konuda uluslararası eylem çağrısında bulunuldu.

Başkent Riyad'da düzenlenen ilk Suudi Arabistan-Afrika Zirvesi'nin ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, Gazze'deki insani felaketle ilgili derin kaygı duyulduğu, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırılarının durdurulmasının gerekliliği vurgulandı.

İsrail saldırılarının ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesinin durdurulması için uluslararası toplumun İsrail'e baskı yapmasının önemine işaret edilen bildirgede, uluslararası kuruluşların Filistin halkına yardım etmelerine izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan-Afrika Zirvesi bugün başkent Riyad'da başlamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Afrikalı liderler ve devlet başkanlarının katılımıyla zirvenin açılışında yaptığını konuşmada, "Gazze Şeridi'nde tanık olunan askeri saldırıyı, sivillerin hedef alınmasını ve işgalci İsrail yönetiminin uluslararası insancıl hukuku sürekli ihlal etmesini kınıyoruz." demişti.