Suudi Arabistan 1447 Hac Sezonu Hazırlıklarını Gözden Geçirdi

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tavfik er-Rabiah'ın İslam ülkelerinin hac heyet başkanları ile gerçekleştirdiği toplantıda hac sezonuna ilişkin hazırlıklar gözden geçirilerek, yapılan düzenlemelerdeki güncellemeler ele alındı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tavfik er-Rabiah, dün Hac Konferansı ve Fuarı'nın 5'inci oturumu kapsamında İslam ülkelerinden gelen hac heyet başkanlarıyla yarıyıl toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan 100'den fazla bakan, büyük müftü ve hac ofisi başkanı, 1447 hac sezonuna ilişkin hazırlıkları gözden geçirdi ve hacıların hizmetine yönelik idari ve operasyonel düzenlemelerdeki güncellemeleri ele aldı. Bakan er-Rabiah, toplantının başında önceki hac sezonunun başarısına katkılarından dolayı tüm hac ofislerine teşekkür ederek, bu yıl sözleşmelerini erken tamamlayanları takdir etti. Henüz süreci tamamlamayan ofisleri ise 1447 yılı Receb ayının 15'ine kadar sözleşmelerini bitirmeye çağıran er-Rabiah, böylece erken hazırlık yapılabileceğini ve hacılara kaliteli hizmet sunulabileceğini vurguladı.

Uyulması gereken prosedürler

Er-Rabiah, önümüzdeki dönemde uyulması gereken bir dizi düzenleyici prosedürü dile getirdi. Er-Rabiah, kamp hizmeti sözleşmelerinin Receb 15'e kadar, Mekke ve Medine konaklama sözleşmelerinin ise Şaban 13'e kadar tamamlanmasını, hac vizeleri için en geç Şevval 1'e kadar başvurulması ve bu tarihten sonra uzatma yapılmaması, ayrıca yetkisiz hac girişimlerinin önlenmesi için kamuoyunun bilinçlendirilmesini istedi. Er-Rabiah, bakanlıklar ve hac ofisleriyle iş birliği içinde hacıların sömürü veya yanlış bilgilendirmeye karşı korunması amacıyla farkındalık kampanyalarının yürütülmesi gerektiğini belirtti. Vize verilmeden önce ofis başkanı ve sağlık heyeti lideri tarafından imzalanacak "sağlık yeterlilik belgesi"nin zorunlu hale getirilmesini isteyen er-Rabiah, bu belgenin Masar elektronik platformu üzerinden doğrulanması gerektiğini vurguladı. Er Rabiah, kurban ödemelerinin yalnızca resmi hac ofisleri ve "Hedy ve Edahi'nin Değerlendirilmesi için Suudi Projesi" aracılığıyla yapılmasını, yetkisiz kuruluşlarla işlem yapılmasının yasaklanmasını, Mescid-i Haram ve kutsal bölgelere girişte Nusuk kartının zorunlu olmasını, idari, sağlık ve medya personeli verilerinin Cemaziyelahir 19'dan itibaren sisteme yüklenmesi ve en geç Receb 1'e kadar tamamlanmasını istedi. Er- Rabiah, hava yolu şirketi seçimlerinin ve uçuş planlamalarının Receb 15'ten önce tamamlanması, tüm idari ve mali işlemlerin Nusuk Masar platformu üzerinden yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Bakan er-Rabiah, alınan bu tedbirlerin hacılara sunulan hizmetlerin verimliliğini artırmayı, ilgili yerel ve uluslararası kurumlarla koordinasyonu güçlendirmeyi ve Suudi Arabistan Krallığı'nın hacı hizmetlerindeki öncü rolünü pekiştirmeyi amaçladığını vurgulayarak konuşmasını tamamladı. - RİYAD