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Suruç'ta PKK/YPG üyesi 2 terörist yakalandı

Politika Haberleri

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişi, gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, bir grup teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı. Ekipler, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı. Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/ Ypg mensubu 2 kişi, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, bir grup teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Ekipler, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.

Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Politika

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