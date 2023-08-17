Suruç'ta PKK/YPG üyesi 2 terörist yakalandı
Politika Haberleri
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişi, gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, bir grup teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı. Ekipler, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı. Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/ Ypg mensubu 2 kişi, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, bir grup teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Ekipler, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 2 teröristi sınır hattında yakaladı.
Teröristler hakkında adli işlem başlatıldı.