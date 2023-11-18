Suriyelilerin Ülkelerine Dönmesi İçin Altın Fırsat

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'den kaçanların geri dönmeleri halinde hiçbir ceza işlemi yapmayacağını açıkladı. Hükümetimiz hiç gecikmeden bir komisyon kurmalı; Esad ile görüşmeler yapmalı ve uzlaşma ile Suriyeliler ülkelerine gönderilmelidir. Bu altın fırsat kaçırılmamalıdır. Devletler arasında inat olmaz, Esad ile görüşülür ve bu iş çözülebilir" dedi.

Teoman Mutlu, yaptığı açıklamada, "Suriye Devlet Başkanı Esad bir kararname yayınladı. Suriye'den kaçanların geri dönmeleri halinde hiçbir ceza işlemi yapmayacak. Yani bir 'genel af' çıkardı. İşte bu af, bizim için bir altın fırsattır. Hükümetin bunu değerlendirmesi lazım. Hükümetimiz tahıl koridorunu nasıl çözdü ise Filistin-İsrail konusunda barış için nasıl aktif rol alıyorsa hemen şimdi hiç gecikmeden bir komisyon kurmalı; Esad ile görüşmeler yapmalı ve uzlaşma ile Suriyeliler ülkelerine gönderilmelidir. Bu altın fırsat kaçırılmamalıdır. Devletler arasında inat olmaz, Esad ile görüşülür ve bu iş çözülebilir. Dış politikada başarılı olan hükümetimizden bu konuda da doğru ve akıllı bir atılım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.