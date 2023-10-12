Suriyeli Terörist Türkiye'de Üniversite Eğitimi Aldı ve Fransa'da Yakalandı

Demokrat Parti (DP) Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, Suriye'deki bir terör örgütünün sözcüsü olan İslam Alluş isimli teröristin Türkiye'de 5 yıl üniversite eğitimi aldığını ve Erasmus programı kapsamında gittiği Fransa'da Interpol tarafından yakalandığını açıkladı.

Demokrat Parti (DP) Göç ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, Suriye'deki bir terör örgütünün sözcüsü olan İslam Alluş isimli teröristin Türkiye'de 5 yıl üniversite eğitimi aldığını ve Erasmus programı kapsamında gittiği Fransa'da Interpol tarafından yakalandığını açıkladı.

DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'deki tasfiye edilen bir terör örgütünün sözcüsünün 2015 yılında Türkiye'ye girip üniversite eğitimi aldığını ve Erasmus programı kapsamında gittiği Fransa'ya ayak bastığı anda Interpol tarafından yakalandığını duyurdu.

Yaşanan bu durumunu Türkiye'deki güvenlik zafiyetinden kaynaklandığını belirten Aksoy, açıklamasında şunları kaydetti:

"KADROLARDA TASFİYE YAPILDI, ÖĞRENCİLERE DOKUNULMADI"

"Yabancı öğrenciler, Türkiye'de çok büyük bir sorun. Çünkü GBT'leri tamamen dönemin İçişleri Bakanlığı tarafından verildi. Suriyeliler ile birlikte sınavsız üniversiteye giriş imkanı sağlandı yabancılara.

O dönemde muazzam bir FETÖ kadrolaşmasını gördük biz üniversitelerde. O yüzden 15 Temmuz'dan sonra geniş çaplı tasfiye yapıldı. Ancak bu tasfiye, akademik kadrolarda yapıldı. Yerleştirilen öğrencilere hiç dokunulmadı.

"İSLAM ALLUŞ 2015'TE ÜLKEYE GİRDİ"

O dönemde ülkemize gelen öğrencilerin GBT'leri kontrol edilmediği gibi, bir kısmına da vatandaşlık verildi. Vatandaşlık verilenlerin bir kısmına devlet kadrolarında iş verildi.

2015 yılında bir cihat örgütünün tasfiyesiyle birlikte İslam Alluş isimli bir terörist, Türkiye'ye giriyor. Kendisi örgütün sözcüsü, ağabeyi ise örgütün lideri. Kadın ve çocukların kafesler içinde görüldüğü eylemi yapan örgütün başında olan kişi.

"ÖZEL ÜNİVERSİTEDE 5 SENE OKUDU"

Terör örgütü tasfiye edilince Türkiye'ye geliyor. Suriye'den geldiği için 'beyan esas' kimliği ile geçici koruma altına alınıyor. Cankurtaran'da bulunan Fatih Emniyeti'nin olduğu bölgeye yerleşiyor ve özel bir üniversiteye sınavsız bir şekilde giriyor. 5 sene uluslararası ilişkiler okuyor. Yabancı kanallara yayınlar yapıyor.

"FRANSA'DA YAKALANDI"

Nasıl yakalanıyor? Mezun olduktan sonra Erasmus programı için Fransa'ya başvuruyor ve Fransa gelmesine izin verdikten sonra ülkeye ayak bastığı an Interpol tarafından yakalanıyor.

5 yıl Türkiye'de serbestçe dolaşan terörist, Erasmus programıyla gittiği Fransa'da yakalanıyor.

"PARMAK İZLERİ ALINMADI"

Bizim yaşadığımız olayların hiçbiri normal değil. Her biri güvenlik zafiyetidir. Ülkemize 2011 yılından itibaren Suriye'den gelenlerin 2014 yılına kadar parmak izleri bile alınmadı."