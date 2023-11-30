Suriyeli STK'lar ve insan hakları savunucuları, kimyasal silah kullanımı için özel mahkeme kurulması çağrısında bulundu

Suriyeli sivil toplum kuruluşları ve insan hakları savunucuları, kimyasal silah kullananların cezalandırılması için özel mahkeme kurulması çağrısında bulundu. Kimyasal silahların Suriye'de ve dünyada eşi görülmemiş ölçekte kullanıldığına dair kanıtlar olduğu ve bu silahların kullanımının suçluların cezasız kalmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, önerilen özel mahkemenin Suriye'deki tüm kimyasal silah kullanımına ve diğer tüm davalara bakacağı ifade edildi.

Suriyeli sivil toplum kuruluşları (STK) ve insan hakları savunucuları, kimyasal silah kullananların cezalandırılması için özel mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

Suriyeli insan hakları savunucuları ve STK'lerden oluşan, Kimyasal Silahlar Mağdurları İçin Adalet Derneği, internet sitesinde yazılı açıklama yapıldı.

Kimyasal silahların Suriye'de ve dünyada eşi görülmemiş ölçekte kullanıldığına dair kanıtlar olduğu ve bu silahların kullanımının suçluların cezasız kalmasına yol açtığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvurulması, Rusya ve Çin'in vetosu nedeniyle engellendi. Bu durum, kimyasal silahların yasaklanmasını ve hesap verebilirliğin caydırıcı etkisini baltalıyor. Önerilen özel mahkeme, Suriye'deki tüm kimyasal silah kullanımına ve siyasi tıkanıklık nedeniyle UCM'nin şu anda bu davaları ele almasını engellenen diğer tüm davalara bakacak. Mahkeme, mevcut uluslararası kurumlar, özellikle UCM'nin tamamlayıcısı olacak ve UCM'nin yetkisi engellendiğinde faaliyete geçecek şekilde yapılandırılacaktır."

"Kimyasal silahlardan arınmış bir dünya için çalışıyoruz"

Diğer yandan, Suriye Sivil Savunmasının (Beyaz Baretliler) sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Bu çağrı, kimyasal silahların yasaklanması kuralını korumak ve suçluları suçlarından sorumlu tutmak için gereklidir. Birlikte kimyasal silahlardan arınmış bir dünya için çalışıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Baretliler, söz konusu çağrının kabul edilmesinin, kimyasal silah kullanımının cezasız kalmasının sona ermesi için önemli bir adım olacağını belirtti.

Kimyasal silahların kullanımının ciddiyetine ve bu suçları işleyenlerin cezasız kalmaması gerektiğine dikkati çeken Beyaz Baretliler, kimyasal silahların kullanımının Suriye'deki kurbanlar üzerindeki yıkıcı etkisini vurguladı.

Beyaz Baretliler, çağrının kabul edilmesinin, kimyasal silahların yasa dışılığını ve hesap verebilirliğin önemini vurgulayan önemli bir mesaj olacağını bildirdi.